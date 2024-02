Auf der B 101 im Landkreis Meißen: 66-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Priestewitz.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 101 im Landkreis Meißen ist ein 66 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Mann überholte am Mittwochmittag zwischen Gävernitz und Ockrilla einen Lkw und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Der 66 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens und seine 62-jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. (dpa)