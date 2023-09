Bericht: VW plant Einstellung der Produktion in Gläserner Manufaktur in Dresden

Die rund 300 Beschäftigten sollen andere Aufgaben bekommen, schreibt ein Branchenfachblatt. Die IG Metall in Dresden widerspricht.

Volkswagen plant laut einem Bericht der "Automobilwoche" die Einstellung der Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Der Standort solle aber erhalten bleiben, die rund 300 Mitarbeitenden bekämen andere Aufgaben, berichtete das Blatt unter Berufung auf Unternehmensquellen. Seit Anfang 2021 wird in Dresden das E-Auto ID.3...