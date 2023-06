Ein alter Raum für neue Ideen

Identität. Es ist ein großes Wort - auch für die Wirtschaft und Gesellschaft in der Region. Chemnitz generiert Identität aus dem Maschinenbau. Aus seiner textilen DNA. Aus immerwährendem Antrieb zur Suche nach neuen Ideen und Entwicklungen. Seit mehr als 150 Jahren steht an der Zwickauer-/Ecke Lützowstraße die Maschinenfabrik Kappel. Schon zu Zeiten der Industrialisierung war die Einrichtung eine Art Global Player. Strickmaschinen, Hochleistungsschnelldrehbänke und Schreibmaschinen wurden in der Region produziert. Aber auch Tüllmaschinen. Diese Besonderheit wurde in der Kappler Fabrik erfunden. Der Bau dieser Maschine befähigte zur industriellen Herstellung des filigranen Tüllstoffs. Und während bis dahin das Tüll-Monopol in den Händen britischer Unternehmer lag, überholten die Chemnitzer Fabrikinhaber ihre Kollegen auf der Insel ganz schnell. Da, wo also früher die Tüllmaschinen ratterten, fliegen heute freie Gedanken. Denn in der Fabrik haben sich Pioniere angesiedelt, die ein Zuhause für Kreative, Freigeister, Unternehmerinnen und Unternehmer anbieten. "Hier wird nicht gearbeitet, sondern erschaffen, nicht nur gewohnt, sondern gelebt, hier verbringt man nicht nur Zeit miteinander, sondern inspiriert sich zu neuen Ideen." Das sagt ein Mensch, der in Chemnitz was zu sagen hat. Malte Ziegenhagen, langjähriger Kapitän der Basketballbundesligisten Niners, ist nach seiner Sportkarriere als Projektleiter im Team der Fabrik eingestiegen. Er verdeutlicht: "Wir glauben fest daran, dass die Menschen und dass Chemnitz so einen Ort wie den unserer Fabrik brauchen." Denn hier sei es leicht, aus der eigenen Blase zu treten und mit anderen frei in einen neuen Austausch zu kommen. Hier entstünden Lösungen, die progressiv und gleichzeitig pragmatisch seien, um schnell und nachhaltig Antworten auf die Probleme und Fragen unserer Zeit geben zu können. "Wir freuen uns über jeden, der dabei ist", sagt Malte Ziegenhagen.