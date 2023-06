Schau an, was es alles gibt!

Und auch dieses Thema steckt voller Fortschritte: Zwischen den einfachen Hütten unserer Vorfahren und unserer heutigen Wohnkultur liegen viele Jahrtausende. Doch alle Behausungen haben das eine Ziel: Schutz. Schutz vor Gefahren. Schutz vor dem Wetter. Schutz des eigenen Hab und Guts. Schutz der Privatsphäre. Entwicklungen und Veränderungen in Gesellschaft und Technik prägten unsere Art zu wohnen. Damit setzt sich ab September eine Ausstellung im Landesmuseum für Archäologie auseinander. Die Sonderschau geht den Fragen nach wie und mit wem die Menschen früher wohnten, welche Wohntrends wann en vogue waren und ob es eigentlich ein Recht auf Wohnen gibt. Sachsen hat im Jahr 2014 mit dem Archäologiemuseum smac eine dauerhafte Präsentation seiner archäologischen Landesschätze erhalten. Mitten in der Chemnitzer Innenstadt beleuchten seitdem mehr als 6000 Exponate die Menschheitsgeschichte von der Altsteinzeit bis ins frühe Industriezeitalter. Das smac ist heute eines der modernsten Archäologiemuseen Deutschlands und soll als ein starkes Bekenntnis der Staatsregierung zu Bildung und Kultur in Sachsen verstanden werden. Identität und Selbstverständnis würden auf dem Bewusstsein unserer Jahrtausende alten Kultur fußen, hieß es zur Eröffnung vor fast zehn Jahren. In dem Ausstellungshaus könne sich jeder mit seinen kulturellen Wurzeln auseinander setzen. Aber auch die wechselvolle Zeitgeschichte dieses Hauses und seiner jüdischen Protagonisten werde abgebildet. Die Fassade des Gebäudes spiegelt die Zeit der Klassischen Moderne. Sie wurde vom berühmten Architekten Erich Mendelsohn 1927 entworfen. Auftraggeber waren damals die Brüder Simon und Salman Schocken, die in dem Bauwerk 1930 das gleichnamige Kaufhaus eröffneten. Mit jüdischer Geschichte setzt sich auch die aktuelle Sonderausstellung "Wer war Fritz Kittel - ein Reichsbahnarbeiter entscheidet sich" auseinander. Nach der Eröffnung der Schau im Deutschen Technikmuseum Berlin ist sie bis 11. Juni kostenfrei im Rahmen der Tage der Jüdischen Kultur im smac zu sehen. Sie beleuchtet kritisch die Rolle der Deutschen Reichsbahn im Nationalsozialismus. In ihrer Verantwortung wurden die Sonderzüge in die Vernichtungslager des Ostens gefahren.

Junge Gegenwartskunst

Mit dem Leipziger Künstlerduo FAMED um Sebastian M. Kretzschmar und Jan Thomaneck widmet sich das Chemnitzer Museum Gunzenhauser ab Juli junger Gegenwartskunst aus Sachsen. Mit ortsspezifischen Installationen und einer Auswahl an bestehenden Objekten wird FAMED nicht nur das Museum bespielen, sondern auch den städtischen Raum einbeziehen. Heimat großartiger Ideen - das zeigt sich auch in der Kunst. Dabei setzen sich die in der DDR geborenen Künstler mit der wirtschaftlichen und politischen Lage der Region und der damit verbundenen Frage nach einer (ost-)deutschen Identität auseinander. Für die Ausstellung entwickelt FAMED neue Werke, in denen der Kapitalismus die alles durchdringende Atmosphäre bildet. Eröffnet wird die außergewöhnliche Ausstellung am 22. Juli 2023.

Aerodynamischer Autobau