Forschung, die an Fahrt gewinnt

Auch an der TU Bergakademie Freiberg forscht ein Racing Team. Wissenschaftler tüfteln hier aber auch an einem komplett anderen Projekt zu neuer Mobilität: Sie lassen den "Husky" los. So heißt ein Roboter, der mobil in der Silberstadt auf Entdeckungsreise geht und Gehwege erkundet. Ein Team des Instituts für Informatik will so ermitteln, unter welchen Bedingungen Roboter Fuß- und Radwege nutzen können. "Lieferdienste für Supermarktkunden, Zulieferungen für Geschäfte erledigen. All das ist damit denkbar", sagt Norman Seyffer. Längst hat der 50 Kilogramm schwere und einen Meter lange Roboter erste Runden über den Freiberger Obermarkt gedreht. Zwei Aspekte müssten beachtet werden. Professor Sebastian Zug vom Institut für Informatik der TU Bergakademie: "Es ist zu klären, ob der Roboter genügend Platz findet, ob er sich sicher lokalisieren kann und ob er in der Lage ist, Hindernisse zu erkennen." Niemand wolle an einer schwierig einzusehenden Häuserecke von einem zwei Meter großen Roboter überrascht werden. Wissen möchten die Forscher zudem, wo in Freiberg zu welcher Zeit besonders viele Passanten unterwegs sind. Denn Menschenansammlungen würden die Bewegung verzögern. Die Stadt unterstützt das Projekt. Bürgermeister Holger Reuter: "Das zeigt die praxisnahe Ausbildung und wie die Forschung Freiberg voranbringen könnte." (mit ari)