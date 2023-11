"Ganz tief in meinem Herz": Kati Witt trauert um Trainerin

Der frühere Eiskunstlauf-Star Katarina Witt hat ihrer gestorbenen Trainerin Jutta Müller viel zu verdanken. Zwei Olympia-Triumphe feiert sie mit ihr.

Berlin.

Eiskunstlauf-Star Katarina Witt hat sich mit rührenden Worten von ihrer gestorbenen Trainerin Jutta Müller verabschiedet. Müller sei eine "außergewöhnliche Frau, eine einzigartige Trainerin und Grande Dame der internationalen Eislauf-Welt" gewesen. "Seit 28 Jahren ist sie ganz tief in meinem Herzen und wurde Teil meiner Familie", sagte die 57-Jährige am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur. Mit ihrer Trainerin feierte sie 1984 und 1988 zwei Olympiasiege sowie vier WM- und sechs EM-Titel. Jutta Müller war am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben.