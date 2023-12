Gefangen in Bankfiliale - Kunden von Verriegelung überrascht

Kamenz.

Zwei Kunden haben am späten Samstagabend unfreiwillig in einer Bankfiliale in der ostsächsischen Kleinstadt Kamenz festgesessen. Knapp eine Stunde vor Mitternacht ging nach Angaben vom Sonntag ihr Notruf bei der Polizei ein. Danach verriegelten automatisch um 23 Uhr die Türen der Filiale, als sie gerade Geld am Automaten abheben wollten. Nach Rücksprache mit der zuständigen Sicherheitsfirma übermittelten die Beamten den Eingeschlossenen die nötigen "Instruktionen", um sich selbst zu befreien, hieß es. (dpa)