Generalprobe geglückt: Dresden besiegt Pardubice deutlich

Der letzte Test gelang Dynamo. Die Ergebnisse aus der Winterpause geben Rückenwind für die Mission Wiederaufstieg.

Dresden.

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat das letzte Testspiel der Wintervorbereitung mit 3:0 (2:0) gegen den tschechischen Erstligisten FK Pardubice gewonnen. Stefan Kutschke (6./22.) brachte die Hausherren am Sonntag vor etwa 700 Zuschauern in der Dresdner Walter-Fritzsch-Akademie in Führung und erhöhte dann. Tom Zimmerschied (67.) stellte den Endstand her in einer über weite Strecken einseitigen Partie her.