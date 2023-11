Halle-Handballerinnen bleiben daheim ungeschlagen

Halle (dpa) Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben ihren Heimnimbus gewahrt und zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers behielten am Samstag gegen das Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm mit 28:26 (14:15) die Oberhand und festigten damit ihren Platz im Mittelfeld der deutschen Eliteklasse. Den größten Anteil am dritten Saisonsieg hatten Julia Niewiadomska (7/3), Emma Herta (5) und Cecilie Woller (4). Für die Gäste erzielten Fatos Kücükyildiz (6/5), Agni Zygoura (5) sowie Amber Verbraeken und Alessia Riner (je 4) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen hatten zu Beginn der Partie das Spiel und den Gegner in Griff. Nach 23 Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 13:9 vorn. Doch Neckarsulm drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit mit einem 6:0-Lauf auf 15:13 (29.). Doch die Gastgeberinnen lagen mit drei Treffern in Folge beim 19:17 (40.) wieder vorn, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen. Beim 26:26 (58.) wurde es spannend, doch in der hektischen Schlussphase behielten die Hallenserinnen die Nerven und retteten den knappen Erfolg ins Ziel. (dpa)