Hochzeit im Hause Wettin: Prinzessin sagt "Oui" in Dresden

Prinzessin Maria Teresita war 1999 die erste in Dresden geborene Wettinerin seit einem Jahrhundert. Nun hat sich die einzige Tochter des Hauschefs in der ehemaligen Hofkirche vermählt - und damit erneut Familiengeschichte geschrieben.

Dresden.

Vielmals "Oui": Maria Teresita Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen hat am Samstag in Dresden Comte (Graf) Beryl Alexandre de Saporta aus einem französischen Adelsgeschlecht geheiratet. Es war die erste Hochzeit einer Prinzessin des ehemals regierenden sächsischen Fürsten- und Königshauses seit knapp 140 Jahren in der einstigen Residenz. Das junge Paar, das in Brüssel (Belgien) lebt, wurde in einem mehrsprachigen Gottesdienst in der Kathedrale von einem Priester aus Paris, ein Verwandter aus dem Hause Habsburg, vermählt. Vor rund 450 Gästen, darunter Besucher aus den Häusern Habsburg und Bayern, sagte die beiden 24-Jährigen mehrmals "Oui" zueinander, ehe sie die Ringe tauschten.