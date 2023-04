Klimaaktivisten sagen Protestcamp in Mühlrose ab

Mühlrose.

Das von Klimaaktivisten geplante Protestcamp im Braunkohledorf Mühlrose in Ostsachsen ist abgesagt worden. Man habe sich dafür entschieden, der Vergrößerung des Tagebaus mit anderen Aktionen entgegenzuwirken, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. "Wir haben wahrgenommen, dass die Ankündigung des Camps in der Region teilweise auf Unverständnis gestoßen ist. Deswegen möchten wir an dieser Stelle unser Anliegen klarstellen: Wir respektieren die Entscheidung aller Mühlroser Bürgerinnen und Bürger. Wer umsiedeln will, soll umsiedeln können." Ursprünglich solle das Camp am Dienstag errichtet werden.