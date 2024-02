Lufthansa-Streik hat begonnen: Diese Flüge fallen in Dresden und Leipzig/Halle aus!

Seit 4 Uhr läuft der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals. Neben Frankfurt und München trifft der Ausstand auch Passagiere der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden.

In der Nacht auf Mittwoch hat der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals begonnen. Die Gewerkschaft Verdi will Druck auf die Fluggesellschaft ausüben – das hat auch Auswirkungen auf die Flughäfen in Dresden und Leipzig/Halle.