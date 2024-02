Der Verein Straße der Musik spürt vergessenen Komponisten nach. Deren Werke werden zur Aufführung gebracht. Im Juni gibt es Konzerte in Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Halle.

Das Musikfest "Unerhörtes Mitteldeutschland" legt seinen Schwerpunkt in diesem Juni auf Kompositionen von Carl Reinecke und Peter Cornelius. Zum 200. Geburtstag der beiden Komponisten würden bei mehreren Konzerten ihre Werke in unterschiedlicher Besetzung erklingen, teilte der Verein Straße der Musik am Freitag in Halle mit. Sechs Konzerte seien zwischen dem 14. und 23. Juni an sechs Orten in Sachsen und Sachsen-Anhalt geplant. Spielorte sind das Händel-Haus in Halle, das Carl-Maria-von-Weber-Museum in Dresden ebenso wie die St. Petrikirche in Hausneindorf und die Stadtkirche St. Georg in Teuchern.