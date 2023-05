Podcast "Moritz und der Wolf": Wenn Polizisten aus Liebe den Datenschutz verletzen

Dresden.

Es ist nur ein Jahr her, als Sachsens Datenschutzbeauftragte zu mehr Mitmenschlichkeit aufrief. "Essen Sie mal eine Bratwurst oder eine Tofuwurst zusammen", empfahl Juliane Hundert kurz vorm Männertag 2022 allen Nachbarn in Sachsen - die sich besser vertragen statt gegenseitig mit allerlei Kameras ausspionieren sollten. Ob der Appell was gefruchtet hat? Nun liegt der Jahresbericht von Sachsens oberster Datenschützerin vor.