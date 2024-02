Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter ab Montag in Bautzen

In einer Sommernacht brennt die Barockkirche Großröhrsdorf lichterloh. Der Verlust des Gebäudes samt Innenausstattung und Kunstwerken ist ein Schock - und die Frage nach dem Warum noch unbeantwortet.

Bautzen.

Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Brand der Stadtkirche Großröhrsdorf muss sich ein 41-Jähriger aus Ostsachsen vor der Justiz verantworten. Der Prozess gegen den Mann aus Räckelwitz in der sorbischen Lausitz beginnt laut Ankündigung kommenden Montag in der Außenstelle des Landgerichts Görlitz in Bautzen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 4. August 2023 um 1.45 Uhr Feuer in dem protestantischen Gotteshaus gelegt zu haben. Dazu soll er Benzin in ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das barocke Gebäude gegossen und dann entzündet haben. Die Große Strafkammer hat bis Ende Februar insgesamt fünf Verhandlungstage terminiert.