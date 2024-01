Sachsenwetter: Sonniger Montag in Sachsen erwartet

Wie wird das Wetter in Sachsen heute und morgen? Wir sagen es Ihnen Tag für Tag in unserem Wetterbericht für die Region.

Leipzig. Über einen sonnigen Start in die Woche können sich die Menschen in Sachsen freuen. Bis in den Montagvormittag hinein ist noch leichter Frost möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen dann auf bis zu zwölf Grad. Meist weht ein schwacher Wind. Nur zwischen Osterzgebirge und Neiße kann es zu Böen mit bis zu 55 Kilometer pro Stunde kommen. In der Nacht zum Dienstag ist dann wieder leichter Frost bei Temperaturen um die minus zwei Grad zu erwarten. (dpa)

Freitag, 26. Januar 2024: Zunehmend mehr Sonne am Wochenende in Sachsen

Nach Regen lässt sich in Sachsen am Wochenende zunehmend die Sonne blicken. Dabei wird es für diese Jahreszeit sehr mild, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Bei maximal acht bis zehn Grad zieht am späten Freitagabend der Regen nach Südosten ab. Im Bergland werden vier bis acht Grad erreicht. Es weht ein mäßiger bis böiger Wind.

Bei sechs bis neun Grad wechseln am Samstag zunächst Sonne und Wolken. Am Sonntag wird viel Sonnenschein vorhergesagt, der jedoch von Schleierwolken getrübt wird. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt demnach auf Werte zwischen fünf bis acht Grad. (dpa)

Donnerstag, 25. Januar 2024: Regen und nachlassender Wind in Sachsen

Ab Donnerstagmittag können sich die Menschen in Sachsen auf nachlassenden Wind einstellen. Am Morgen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Bergland noch Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer möglich - vereinzelt auch Schauer. Im Bergland sind Schneeschauer möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal acht Grad. In der Nacht zum Freitag weht dann nur noch ein schwacher Wind in Sachsen. Es kühlt bis auf zwei Grad ab. Dabei kann es zeitweise regnen. (dpa)

Mittwoch, 24. Januar 2024: Stürmisches und mildes Wetter in Sachsen

Ein Sturmtief sorgt am Mittwoch für teils schwere Sturmböen in Sachsen. "Wir müssen heute mit einer recht ausgedehnten Sturmlage rechnen", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Es seien Windgeschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Zeitweise kann es dabei regnen. Vor allem in Schauernähe seien Sturmböen von 100 Stundenkilometer möglich (Windstärke 10).

In den Hochlagen - vor allem auf dem Fichtelberg - können dem DWD zufolge sogar Windgeschwindigkeiten von rund 120 Stundenkilometer auftreten - etwa Windstärke 12. Mit milden Höchsttemperaturen zwischen 10 bis 13 Grad hat sich der Winter im Freistaat vorübergehend verabschiedet. (dpa)

Dienstag, 23. Januar 2024: Windiges Wetter und bis zu acht Grad in Sachsen erwartet

Mit viel Wind ist am Dienstag in Sachsen zu rechnen. Es gibt außerdem teils leichte Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad Celsius und im Bergland auf bis zu sechs Grad. Für den Fichtelberg sind schwere Sturmböen vorhergesagt.

Die Nacht auf Mittwoch ist nach der Vorhersage teilweise regnerisch, in den Kammlagen des Erzgebirges fällt zeitweise Schnee. Es weht ein kräftiger Wind mit stürmischen Böen, auf den Erzgebirgsgipfeln gibt es orkanartigen Böen. Die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad, im Bergland auf bis zu minus ein Grad. Am Mittwoch zieht der Regen wieder ab und geht in wechselnde Bewölkung mit Schauern über. Die Temperaturen steigen auf milde 13 Grad, im Bergland elf Grad. Laut den Vorhersagen soll es frischen bis starken Wind mit Sturmböen, teils auch schweren Sturmböen geben. Für den Fichtelberg sind Orkanböen angekündigt. (dpa)

Montag, 22. Januar 2024: "Iris" macht Wind - Orkanartige Böen auf Gipfel

Sturmtief "Iris" sorgt seit der Nacht zum Montag für viel Wind im Tiefland, der in den Bergen in teils orkanartige Böen aus Südwest blies. In der Spitze wurden auf dem mit 1215 Meter höchsten Gipfel Sachsens 114 Kilometer pro Stunde gemessen, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig berichtete. "Es ist recht stürmisch, selbst im Tiefland gibt es Böen." Im Erzgebirge und in der Oberlausitz erreichten diese Geschwindigkeiten von 60 bis 70 Kilometer pro Stunde, in ungeschützten Lagen auch darüber hinaus.

"Auf dem Fichtelberg ist richtig Sturm, auf den Berggipfeln geht es so weiter bis Dienstag", sagte der Meteorologe. Dort würden auch schwere Sturmböen erwartet von 120 Kilometern pro Stunde und mehr. Im Tiefland indes könne sich die Lage etwas beruhigen, aber nur vorübergehend. "Mittwoch kommt das nächste Sturmtief", sagte er. Und "Jitka" bringe erneut orkanartige Sturmböen für den Fichtelberg-Gipfel, auch mal mit Tempo über 120 Kilometer pro Stunde. (dpa)

Sonntag, 21. Januar 2024: Schmuddelwetter in Sachsen zum Wochenstart

Nach dem Dauerfrost müssen sich die Menschen in Sachsen zum Wochenstart auf ungemütliches Wetter einstellen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes vom Sonntag wird es regnerisch und windig - die Temperaturen werden aber milder. Am Montag könnte es in den Kamm- und windgeschützten Tallagen anfangs mitunter noch gefrierenden Regen geben. Die Höchsttemperaturen steigen auf acht bis zehn Grad, im Bergland setzt demnach Tauwetter bei drei bis sieben Grad ein. (dpa)

Freitag, 19. Januar 2024: Glätte und Frost am Freitag in Sachsen

Die Menschen in Sachsen müssen sich am Freitag auf Glätte und Frost einstellen. Bis weit in den Vormittag kann es glatt durch gefrorene Nässe sein, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen null bis zwei Grad, im Bergland und im Vogtland zwischen minus fünf bis null Grad. Bis zum Abend ist es teilweise bewölkt, Regen wird nicht erwartet.

In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken. Tiefstwerte liegen zwischen minus drei und minus fünf Grad, im Bergland um die minus zehn Grad. Im Fichtelberg werden Sturmböen erwartet. Am Samstag wird es der Vorhersage nach bewölkt und niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen zwischen null und drei Grad, im Bergland zwischen minus fünf und null Grad. Auf den Gipfeln im Erzgebirge kann es zu stürmischen Böen kommen.

In der Nacht zu Sonntag wird es wieder kälter bei minus drei bis minus fünf Grad, im Bergland bei bis minus neun Grad. Am Sonntag herrscht dagegen Tauwetter, aber kein Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei zwei bis fünf Grad. (dpa)

Donnerstag, 18. Januar 2024: Schneefälle und Sonnenschein im Freistaat

Es schneit am Donnerstag in Sachsen und zwischendurch zeigt sich die Sonne. In Nordsachsen gibt es noch bis zum Nachmittag leichte Schneefälle, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Danach lockert es auf und die Sonne zeigt sich zeitweise. In den mittleren und südlichen Teilen des Freistaates halten die Schneefälle bis abends an. Die Temperaturen liegen bei minus ein bis plus ein Grad, im Bergland bei minus vier bis minus ein Grad.

Die Nacht zu Freitag bleibt trocken bei Tiefstwerten von minus vier bis minus sechs Grad, im Bergland bis minus acht Grad. Größere Regen- oder Schneefälle bleiben am Freitag ebenfalls aus. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und plus ein Grad, im Bergland zwischen minus fünf und minus ein Grad.

In der Nacht zu Samstag gibt es lokal Schneeschauer bei minus drei bis minus acht Grad. Der Samstag zeigt sich bewölkt, zwischendurch lockert es laut DWD auf. Nur in der Oberlausitz fällt örtlich Schnee. Die Temperaturen liegen bei null bis zwei Grad, im Bergland bei minus vier bis null Grad. (dpa)

Mittwoch, 17. Januar 2024: Wetterdienst meldet Schnee und Glatteis in Sachsen

Glatteisgefahr herrscht am Mittwoch in Sachsen. Mittags setzen teilweise starke Schneefälle ein, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Gebietsweise fallen 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden. Vor allem in den südlichen Landesteilen geht der Schnee in gefrierenden Regen über, wodurch es laut Wetterdienst sehr glatt werden kann. In Ostsachsen wehen örtlich starke Windböen - Schneeverwehungen sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus zwei bis null Grad.

In der Nacht schneit es weiter und bis Mitternacht fällt im Süden gefrierender Regen. Es kühlt ab auf minus ein bis minus drei Grad, im Bergland bis minus fünf Grad.

Am Donnerstag ziehen sich die Schneefälle in Richtung Süden zurück, im Raum Leipzig zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen bei minus ein bis plus ein Grad, im Bergland bei minus vier bis minus ein Grad.

Die Nacht zum Freitag bleibt größtenteils trocken bei minus vier bis minus sechs Grad, im Bergland bis minus acht Grad. Der Freitag selbst bleibt auch niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen minus zwei bis plus ein Grad, im Bergland minus fünf bis minus ein Grad. (dpa)

Dienstag, 16. Januar 2024: Wetterdienst meldet Schnee und Glätte in Sachsen Schnee und Glätte bestimmen das Wetter am Dienstag in Sachsen. Besonders im Bergland schneit es, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Aber auch in tieferen Lagen sind zwei bis acht Zentimeter Neuschnee möglich. Achtung: Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen null bis zwei Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost bei minus sechs bis null Grad. Nachts wird es örtlich Glätte geben. Aber es bleibt trocken bei minus vier bis minus sechs Grad, im Bergland bis minus acht Grad.

Am Mittwochmittag ziehen Wolken auf, gebietsweise fallen fünf bis 20 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden. Mittags kann der Schnee in gefrierenden Regen übergehen - der Wetterdienst erwartet Glatteis. Die Temperaturen liegen bei null bis drei Grad, im Bergland minus fünf bis ein Grad.

In der Nacht schneit es weiter bei minus ein bis minus drei Grad, im Bergland bis minus fünf Grad. Die Schneefälle lassen im Verlauf des Donnerstags nach. Die Höchstwerte liegen dann bei minus ein bis plus ein Grad, im Bergland bei minus vier bis minus ein Grad. (dpa)

Montag, 15. Januar 2024: Schnee und Wintergewitter am Montag in Sachsen

Schnee und Wintergewitter kommen am Montag auf die Menschen in Sachsen zu. Der Tag beginnt mit leichten Schnee- und Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Nachmittags werden diese stärker und Schnee fällt auch im Tiefland. Nach DWD-Prognosen kommt es gebietsweise zu Schneeverwehungen und Sichtbehinderungen. Wintergewitter mit Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei ein bis drei Grad, im Bergland zwischen minus vier und null Grad.

Nachts fällt lokal weiter Schnee, es kann glatt werden. Es kühlt ab auf minus ein bis minus vier Grad, im Bergland bis minus acht Grad. Am Dienstag fallen zwischendurch weiter Schneeschauer bei null bis zwei Grad. Im Bergland herrscht Dauerfrost bei minus sechs bis null Grad.

Nachts bleibt es trocken bei minus vier bis minus sechs Grad, im Bergland bis minus acht Grad. Der Mittwoch startet ebenfalls trocken, nachmittags ziehen Wolken auf und es kommt zu mäßigen bis starken Schneefällen. Die Temperaturen erreichen null bis drei Grad, im Bergland minus fünf bis plus ein Grad.

Warnmeldung - Montag, 15. Januar 2024: Deutscher Wetterdienst warnt vor Eisregen in den Höhenlagen des Vogtlands

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Eisregen in den höheren Lagen des Vogtlands. Von Mittwoch, 7 Uhr bis Donnerstag, 2 Uhr könnte es in der Region gefährlich glatt werden, informierte der DWD am Montagmittag. Die Vorhersage: Im Zusammenhang mit einer vorübergehend nach Norden wandernden Warmfront gehen die aufkommenden Schneefälle gebietsweise in Regen über. Dieser gefriert auf den gefrorenen Böden. Die Regenfälle dauern zum Teil mehrere Stunden an, sodass sich erhebliche Eispanzer bilden können mit entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Infrastruktur. Die genaue Lage der Luftmassengrenze ist noch unsicher, sodass eine Aktualisierung der Vorabinformation noch erfolgt, wie am Montagmittag informiert wurde. (tb)

Wintersport - Montag, 15. Januar 2024: Gute Bedingungen in Sachsens Skigebieten - es bleibt frostig

Die sächsischen Skigebiete haben am Wochenende mit guten Bedingungen zahlreiche Skifahrerinnen und -fahrer angezogen. Die Bedingungen seien top gewesen, hieß es am Montag aus den Wintersportorten in Oberwiesenthal, Altenberg und Eibenstock. Die Pisten und Lifte seien gut besucht gewesen. Da es in den kommenden Tagen und Nächten frostig bleibt, können sich die Skifans weiter freuen.

In der Nacht zu Dienstag werden laut Deutschem Wetterdienst in Sachsen vor allem im östlichen Erzgebirge Schneeschauer erwartet. Zudem herrscht in den kommenden Tagen in den Höhenlagen ab 600 Meter Dauerfrost, wie ein Meteorologe am Montag auf Anfrage mitteilte.

"Mal sehen, was wir von den angesagten Schneemengen abbekommen. Aber da wir in der Vorwoche intensiv beschneit haben, reicht es allemal", sagte der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Besonders voll war es am Wochenende in der Ski- und Rodelarena Altenberg im Osterzgebirge. "Wir haben Kunst- und Naturschnee, daher kann bei uns neben dem alpinen Skisport auch gerodelt und Langlauf betrieben werden", sagte Betreiber Manuel Püschel. Die Grundlage auf den Pisten und Loipen sei sehr gut. Daher werde der Ski- und Rodelspaß noch länger anhalten. Auch die Skiarena Eibenstock war den Angaben zufolge gut besucht. (dpa)

Freitag, 12. Januar 2024: Sachsen-Wetter: Grau, trüb und unbeständig am Wochenende im Freistaat

Mit grauem Himmel, wieder steigenden Temperaturen und Schmuddelwetter geht es in Sachsen ins zweite Januar-Wochenende. Bei minus zwei bis plus einem Grad wird der Freitag trüb, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. In den Hochlagen des Erzgebirges herrscht bei minus vier bis minus zwei Grad zwar noch etwas Sonnenschein, doch vor allem in der Oberlausitz kann es bei Schnee, Schneegriesel oder gefrierendem Sprühregen auf Gehwegen und Straßen glatt werden.

Mit Regen oder Schneeregen und maximal plus vier Grad geht es am Sonnabend weiter. Auf dem Fichtelberg, Sachsens höchstem Berg, stürmt es. Mit gelegentlichen Schauern, hin und wieder Regen oder Schnee und Temperaturen bis vier Grad setzt sich das unbeständige Wetter am Sonntag fort. Im Bergland werden der Vorhersage zufolge minus drei bis null Grad erwartet.

Warnmeldung - Donnerstag, 11. Januar 2024: Glatteisgefahr in Teilen des Südostens Deutschlands

In Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besteht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Glatteisgefahr. Besonders betroffen sei die Region zwischen dem Harz und der Altmark in Sachsen-Anhalt, aber auch der Norden von Sachsen und der Südharz in Thüringen, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstagabend. Aktuell treffen geringe Niederschlagsmengen auf den gefrorenen Boden und sorgen für Glätte. Auch am Freitag sei im Berufsverkehr eine besondere Aufmerksamkeit nötig, hieß es.

In anderen Regionen wie rund um Leipzig sorgt leichter Schneefall für Glätte. Laut Polizei in Sachsen-Anhalt führte der Schnee aber bisher nicht zu größeren Unfällen oder Straßensperrungen.

Am Freitag soll es milder werden, die Temperaturen liegen in den drei Bundesländern jedoch noch weitgehend unter null Grad Celsius. Der strenge Frost mit Temperaturen unter minus 10 Grad sei aber vorbei. Aus dichten Wolken könnte örtlich Sprühregen fallen, der auf dem Boden gefrieren könnte. Generell stehe eine eher windige und wechselhafte Wetterperiode bevor.

Donnerstag, 11. Januar 2024: Erneut sehr frostige Temperaturen in der Nacht

Die Nacht zum Donnerstag ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erneut sehr frostig gewesen. Die Temperaturen sanken in allen drei Ländern teils auf zweistellige Werte unter dem Gefrierpunkt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig mitteilte. In den nächsten Tagen wird es wieder milder.

Der kälteste Ort war Bad Berka in Thüringen mit minus 15,7 Grad. In Harzgerode wurde der Tiefstwert für Sachsen-Anhalt mit minus 14,2 Grad gemessen. In Sachsen war es in Plauen mit minus 13,5 Grad am kältesten. Vor allem in den Tälern seien die Temperaturen weit gesunken. Dagegen sei es in einem Kilometer Höhe vergleichsweise warm gewesen: Auf dem Fichtelberg wurden minus 8 Grad gemessen und auf dem Brocken minus 4,1 Grad.

"Der strenge Frost mit Temperaturen unter minus 10 Grad ist erstmal passé", sagte der DWD-Meteorologe. Am Freitag lägen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt tagsüber schon wieder über dem Gefrierpunkt. In Sachsen und Thüringen gebe es nur noch leichten Frost. Generell stehe jetzt wieder eine eher windige und wechselhafte Wetterperiode bevor. (dpa)