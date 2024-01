Sänger Gunther Emmerlich an Seite seiner Ehefrau beigesetzt

Dresden.

Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich hat seine letzte Ruhe auf dem Waldfriedhof Weißer Hirsch in Dresden gefunden. Dort wurde er an der Seite seiner 2020 verstorbenen Ehefrau Anne-Kathrein beigesetzt, wie sein Manager Gunter Grebler am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Seine Familie habe ihn am Freitagnachmittag im engsten Kreis auf seinem letzten Weg begleitet.