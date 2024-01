Schnee sorgt für Winterlandschaften in Erzgebirge und Harz

Berlin. Das winterliche Wetter sorgt auch im Erzgebirge und im Harz für weiße Schneelandschaften. Am Donnerstagvormittag lagen auf dem Fichtelberg 74 Zentimeter Schnee, in den anderen Kammlagen waren es 10 Zentimeter, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Im Harz lagen 15 bis 30 Zentimeter Schnee.

Im Harz ließen die Schneefälle den Angaben zufolge am Donnerstagvormittag langsam nach. In der Nacht waren dort 10 Zentimeter gefallen. Im Erzgebirge schneite es in der Nacht weniger, bis zum Abend soll es dort aber noch 10 Zentimeter Neuschnee geben.

Der DWD rechnete nur noch am Donnerstag mit Schnee. Auch sollte sich am Donnerstag nach und nach die Sonne zeigen und für schöne Winterlandschaften sorgen. Lange wird die weiße Pracht allerdings nicht erhalten bleiben. Spätestens bis Montag solle auch in den obersten Lagen in Sachsen und Sachsen-Anhalt Tauwetter einsetzen.

