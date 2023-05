Stauchitz: 71-Jähriger stößt mit Auto gegen Mauer und stirbt

Ein 71-Jähriger ist in Stauchitz (Landkreis Meißen) mit seinem Wagen gegen eine Mauer geprallt und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der Autofahrer am Donnerstagvormittag im Ortsteil Groptitz von der Straße ab und streifte zunächst mehrere Verkehrszeichen. Dann stieß das Auto gegen eine Mauer. Der 71 Jahre alte Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Warum er von der Straße abkam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. (dpa)