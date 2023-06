Vermisstes Gemälde kehrt als Schenkung nach Dresden zurück

Dresden.

Ein seit dem Zweiten Weltkrieg vermisstes Gemälde kehrt als Schenkung in die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zurück. Das Bild "Campagna-Landschaft" von Jan Baptist Weenix (1621–1660) solle in diesem Sommer an die Gemäldegalerie Alte Meister übergeben werden, teilte das Kunstministerium mit. Am Dienstag sei die Schenkung des "Kriegsverlustgemäldes" in der Deutschen Botschaft in Den Haag angekündigt worden. Das Gemälde befinde sich aktuell im Besitz des niederländischen Kunsthändlers Willem Jan Hoogsteder.