Wettbewerb "Tradition und Form": Welches Produkt erhält Ihre Stimme?

Der diesjährige Wettbewerb "Tradition und Form" ist entschieden. Die besten Arbeiten sind gekürt. Eine Trophäe aber wird noch vergeben - der Publikumspreis. Wer ihn bekommt, darüber können Sie bis zum 17. Juli abstimmen.

Not macht erfinderisch, heißt es. Als im Erzgebirge einst der Bergbau zum Erliegen kam, suchten die Menschen anderweitig nach Möglichkeiten, um ihre Familien zu ernähren. Eine solche Chance bot ihnen die Holzbe- und -verarbeitung. Der bisherige Broterwerb in der Region spielte aber auch dabei eine wichtige Rolle. Das wird etwa an der Figur des Bergmannes deutlich. Er kam damals teils geschnitzt, teils aus Brotteig gefertigt daher. Not macht eben erfinderisch.

Über die Jahre hinweg hat sich daraus eine ganze Branche - die Erzgebirgische Volkskunst - entwickelt. Holz ist dabei nach wie vor der dominierende Rohstoff, der verarbeitet wird. Brotteig hingegen kein Thema mehr. Dafür werden heutzutage verschiedene andere Werkstoffe mit Holz kombiniert, ohne dabei die Wurzeln der Erzgebirgischen Volkskunst zu vernachlässigen. Sogar Weltraumtechnik kommt mittlerweile zum Einsatz.

Solche etwa findet sich in Wilhelms Räucherrakete. Sie ist eines von insgesamt elf Erzeugnissen, die sich in diesem Jahr um die begehrten Preise des Branchenwettbewerbes "Tradition und Form" beworben und die Endrunde erreicht haben. Mit in diesem Rennen bei der inzwischen 28. Auflage des Wettbewerbes waren auch Pyramiden - klassisch sowie komplett neugedacht. Letzteres gilt etwa anhand der verwendeten Farben und Bemalung ebenso für die sogenannte "Abgedreht Edition", bestehend aus dem Türken Nadir, dem Bergmann Hugo und dem Engel Martha oder den Reifenring, der mehr kann als nur Adventskranz. Es haben sich Schwibb-Sterne statt Schwibbögen der Jury vorgestellt, Jubiläumsengel sowie ein Räucher-Pittiplatsch.