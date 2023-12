Wissenschaftsministerium plant Shows in verschiedene Städten

Dresden. Mit einer Wanderkampagne will das Wissenschaftsministerium im neuen Jahr durch Sachsen reisen und verschiedene Themen und Einrichtungen präsentieren. Die Kampagne mit dem Namen "Spin2030" soll mit Shows auf unterhaltsame, aber auch spektakuläre oder kontroverse Art Themen wie Künstliche Intelligenz oder die Bedeutung der Chemieindustrie näher beleuchten, teilte das Ministerium am Dienstag in Dresden mit. Stationen seien unter anderem Crostwitz im Landkreis Bautzen, Mittweida (Landkreis Mittelsachsen), Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) und Freiberg.

Neben Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen will auch Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow Teil der Kampagne sein, hieß es. "Für viele ist Spitzenforschung etwas, das weit weg ist. Tatsächlich passiert viel Spannendes und Spektakuläres an den Wissenschaftseinrichtungen direkt vor unserer Haustür. Dafür wollen wir die Bürgerinnen und Bürger begeistern", sagte der CDU-Politiker. Neben verschiedenen Shows ist im März nächsten Jahres auch ein großes Wissenschaftsfestival in Dresden geplant. (dpa)