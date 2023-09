Auto-Professor über VW-Produktion in der Gläsernen Manufaktur: "Weder kostendeckend noch effizient"

Nach einem Bericht der "Automobilwoche" plant Volkswagen die Einstellung der Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. VW bezeichnete das als Spekulation, dementierte es jedoch auch nicht. Branchenexperten halten das Fertigungskonzept für überholt. Jan-Dirk Franke sprach mit dem Automobilexperten Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management über die Zukunftsaussichten für den Standort.

Freie Presse: Vorige Woche schockte Volkswagen mit der Nachricht, dass im E-Auto-Werk in Zwickau Stellen gestrichen werden. Nun steht offenbar die Fertigung in der Gläsernen Manufaktur in Dresden auf dem Prüfstand. Was ist da los bei Volkswagen, Herr Prof. Bratzel? Freie Presse: Vorige Woche schockte Volkswagen mit der Nachricht, dass im E-Auto-Werk in Zwickau Stellen gestrichen werden. Nun steht offenbar die Fertigung in der Gläsernen Manufaktur in Dresden auf dem Prüfstand. Was ist da los bei Volkswagen, Herr Prof. Bratzel?