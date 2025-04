Ideen für eine bessere Ernährung

Unser Essen muss heute mehr als nur schmecken und satt machen. Viele Menschen wünschen sich Lebensmittel, die regional, saisonal bio, fair gehandelt, gesund und trotzdem bezahlbar sind.

Das alles wird aber in Zukunft nicht mehr reichen. Eine wachsende Weltbevölkerung, der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität fordern uns heraus. Unsere Ernährung ist heute für ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Allein durch die Landwirtschaft in Deutschland entstehen laut Zukunftskommission Landwirtschaft jedes Jahr ökologische Schäden in Höhe von 90 Milliarden Euro. Das alles erfordert ein rasches Umdenken in der Lebensmittelproduktion.

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) war im Sommer 2022 auf Tour in Österreich. Das Nachbarland steht für bioregionale Erzeuger und für Menschen, die mit innovativen Ideen unsere Ernährung ein Stück besser machen. Einige stellen wir hier vor.