Niners Chemnitz gehen als Gejagte in die erste „Woche der Wahrheit“

Die Basketballer wollen in allen drei Wettbewerben in die Top 4. In der Liga läuft es bestens. In Europa geht es gegen stärkere Gegner weiter. Und im Pokal kann das erste Zwischenziel am kommenden Wochenende erreicht werden. Doch es drohen Ausfälle.

Wie weit kann es für die Basketballer der Niners Chemnitz in dieser Saison noch gehen? Am Samstagabend werden Mannschaft und Fans ein bisschen schlauer sein. Denn am Samstagabend steht fest, ob das erste Zwischenziel für diese Spielzeit erreicht wurde. "Wir wollen in allen Wettbewerben unter die besten Vier", hatte Cheftrainer Rodrigo Pastore... Wie weit kann es für die Basketballer der Niners Chemnitz in dieser Saison noch gehen? Am Samstagabend werden Mannschaft und Fans ein bisschen schlauer sein. Denn am Samstagabend steht fest, ob das erste Zwischenziel für diese Spielzeit erreicht wurde. "Wir wollen in allen Wettbewerben unter die besten Vier", hatte Cheftrainer Rodrigo Pastore...