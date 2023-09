Fußballer aus Mittweida: Nach einer lauten Ansprache läuft es

Germania Mittweida hat sich in der Fußball-Landesklasse in Langenau souverän mit 3:0 (1:0) durchgesetzt. Der Trainer zeigte sich nach dem Spiel überrascht.

Mittweida. Die Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida haben gegen Fortuna Langenau einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Auswärtssieg eingefahren. Nach einer Druckphase der Heimelf in der Anfangsphase übernahmen die Mittweidaer zunehmend das Kommando und spielen besonders ihre Stärken Geradlinigkeit und Effektivität aus. Mit zehn Punkten rangiert Germania nach fünf Spieltagen auf einem gefestigten Mittelfeldplatz. "Langenau hätte ich eigentlich stärker eingeschätzt, auch weil sie gegen die drei Topteams der Liga schon gespielt haben. Wahrscheinlich liegen uns die spielerischen Mannschaften aber mehr", freute sich Sebastian Voigt nach dem souveränen Erfolg. Dem Mittweidaer Trainer hatte die erste Hälfte seines Teams aber überhaupt nicht gefallen.

"Wir hatten uns vorgenommen, einfachen Fußball zu spielen: In die Tiefe stoßen und die Bälle schnell hinter die Abwehrlinie des Gegners befördern. In der Halbzeitpause bin ich deswegen auch etwas lauter geworden." Denn die Langenauer begannen durchaus engagiert und hätten in der 27. Spielminute sogar in Führung gehen können: Ein langer Ball aus dem Halbfeld wurde von Hans Schmieder per Brust verarbeitet und weitergeleitet. 15 Meter allein vor dem Tor setzte der Fortuna-Spielmacher das Leder aber nur an den Pfosten. Die anschließende Mini-Druckphase der Hausherren verlor aber mit zunehmender Spieldauer ihre Kraft, sodass Germania Morgenluft witterte. Mit einfachen und kompromisslosen Fußball setzen die Mittweidaer die Hausherren kurz vor und nach der Pause dann praktisch schachmatt: Erst erlief sich Hans Weinert nach einem Einwurf eine Ablage, zog energisch nach innen und schloss trocken mit links ins untere Eck ab (45.+1), dann köpfte der 1,90 Meter große Stürmer nach Ecke von Nick Goeschel mutterseelenallein zur 2:0-Führung ein (50.). "In den letzten Spielen haben wir viele Chancen liegen lassen und wollten in der Hinsicht fokussierter spielen. Besonders unsere langen Bälle waren dieses Mal sehr gefährlich", erklärte Doppeltorschütze Weinert. In der 76. Minute demonstrierten die Gäste, dass sie auch toll kombinieren können. Nach einem gewonnen Dribbling steckte Nico Götze den Ball herrlich auf den durchstartenden Weinert durch, der uneigennützig auf Nick Goeschel zum 3:0-Endstand auflegte.

"Langenau gehört mit dem spielerischen Potenzial nicht in die untere Tabellenregion", sagte Sebastian Voigt. "Sie hatten zu Beginn der Partie die Riesenchance, in Führung zu gehen, aber so ist eben Fußball", so der Germania-Coach.

StatistikGermania Mittweida: R.Schmidt - Masopust (75. Schüßler), Wiedemann, Hönig, F.Weinert - Goeschel, Schmidt, Eismann, H.Weinert - Hahn (81.Wild), Götze

Tore: 0:1, 0:2 Weinert (45.+1, 50.), 0:3 Goeschel (76.) - SR: Kläber (Dresden) - Zu.: 150