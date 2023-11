Germania Mittweida mit ungefährdeten Sieg gegen FV Gröditz

Die Landesklasse-Fußballer aus Mittweida haben am Samstag den FV Gröditz mit 4:0 klar bezwungen. Ein Akteur trug sich dabei gleich zweimal in die Torschützenliste ein.

Eine Woche nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Freital sind die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida mit einem ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen den FV Gröditz in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei kühlem Herbstwetter und aufgeweichtem Rasen mussten die Mittweidaer in einer über weite Strecken zähen ersten Halbzeit...