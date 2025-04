Lichtenstein 4 min.

Dank vier Graffiti-Sprayern: Toilettenbesuch in Lichtenstein ist jetzt ein Kunstgenuss

Dass sich Sprayer am Toilettenhäuschen am Bahnhof in Lichtenstein zu schaffen machen, ist nicht neu. Erstmals allerdings ist das Gebäude diesmal zu einem kunterbunten Blickfang geworden.