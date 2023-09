„Art im Park“: Premiere in Waldenburg

Als Nachfolger der legendären Parkkunst in Waldenburg findet am Wochenende erstmals ein neues Format am Gondelteich statt.

Dort, wo früher die legendäre Parkkunst in Waldenburg stattgefunden hat, ist diesmal ein Parkplatz. Auf der Wiese unterhalb der Muldenbrücke können Besucher des neuen Formats „Art im Park“ ihr Auto abstellen. Die neue Veranstaltung, die von Freitag bis Sonntag über die Bühne geht, spielt sich am Gondelteich, ein paar Schritte vom... Dort, wo früher die legendäre Parkkunst in Waldenburg stattgefunden hat, ist diesmal ein Parkplatz. Auf der Wiese unterhalb der Muldenbrücke können Besucher des neuen Formats „Art im Park“ ihr Auto abstellen. Die neue Veranstaltung, die von Freitag bis Sonntag über die Bühne geht, spielt sich am Gondelteich, ein paar Schritte vom...