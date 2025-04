Freiberg 4 min.

Nach Kritik an AfD-Bundespolitikern: Frühere CDU-Politikerin Veronika Bellmann bricht ihr jahrelanges Schweigen

Vor drei Jahren und drei Monaten gab Veronika Bellmann ihr Leben in Mittelsachsen auf und zog an die Ostsee. Zuvor hatte die CDU-Politikerin ihr Bundestagsmandat verloren. Nun meldet sie sich zurück. Was hat die gebürtige Eppendorferin zu sagen?