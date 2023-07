Ab Montag: Neuer Kinderarzt fängt in Mittweida an

Zuletzt konnte die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin im MVZ nur mit Vertretungen öffnen. Jetzt übernimmt ein junger Kollege, den es aus Leipzig nach Mittweida zieht.

Mittweida. Gute Nachrichten für Eltern in Mittweida und Umgebung: In der Kinderarztpraxis im Medizinischen Versorgungszentrum in der Robert-Koch-Straße wird ab kommenden Montag Tjark Ortgies seinen Dienst aufnehmen.

Zuletzt versorgte dort die Ärztin Elvira Hoffmann junge Patienten. Während der letzten Monate übernahmen auch Praxen in Hainichen, Frankenberg, Burgstädt und Geringswalde krankheitsbedingt, sagt Ines Schreiber, Pressesprecherin der Landkreis-Mittweida-Krankenhaus-gGmbH. „Auch Ulrike Damm hat trotz ihres wohlverdienten Ruhestandes die Patientenversorgung vor Ort mit abgesichert.“

Ortgies, der ihnen jetzt folgt, sei 33 Jahre alt und habe an der Universität Leipzig erfolgreich Humanmedizin studiert. Nach seiner Facharztausbildung mit Stationen in Dessau, Naumburg, Leipzig und Leisnig arbeite er inzwischen seit anderthalb Jahren als Facharzt in der Kinder- und Jugendmedizin, zuletzt in einer Praxis in Leipzig.

„Das umfassende Leistungsspektrum der Mittweidaer Kinderarztpraxis bleibt unverändert. Perspektivisch sollen auch Ultraschalluntersuchungen angeboten werden“, kündigt Schreiber an.

Sprechzeiten finden montags bis freitags ab 8.30 Uhr am Vormittag statt, am Dienstag und Donnerstag auch am Nachmittag. Eine Akutsprechstunde findet wochentags ab 10 Uhr auch für Patienten ohne Termin statt. (niem)