150 Millionen Euro für neues Herzzentrum in Dresden

Dresden.

Mit dem Neubau eines Herzzentrums in Dresden soll die medizinische Versorgung auf diesem Gebiet weiter ausgebaut und verbessert werden. "Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der Hauptursachen für Gesundheitsprobleme und wir müssen sicherstellen, dass unsere Bevölkerung Zugang zu erstklassiger Versorgung hat", sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden.