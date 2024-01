2:0 in Mannheim: Dynamo vorübergehend wieder Tabellenführer

Beim SV Waldhof Mannheim hat Dynamo Dresden die Heimniederlage vergessen gemacht. Es war ein überzeugender Auftritt der Sachsen.

Dresden.

Dynamo Dresden hat sich für die 0:1-Heimniederlage zum Jahresauftakt gegen den SV Sandhausen rehabilitiert. Im ersten Drittliga-Auswärtsspiel des Jahres 2024 kamen die Sachsen am Dienstag beim SV Waldhof-Mannheim zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg. Tom Zimmerschied hatte in der 45. Minute Dynamo im Anschluss an einen Eckball mit unfreiwilliger Hilfe von Bentley Baxter Bahn getroffen. Lucas Cueto (62.) erhöhte nach einem Konter vor 12 512 Zuschauern zum verdienten Sieg. Dynamo übernahm damit zumindest für eine Nacht die Tabellenführung.