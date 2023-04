88-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist im Landkreis Bautzen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 88-Jährige sei kurz vor dem Ortseingang Knappenrode bei Hoyerswerda aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei touchierte das Auto einen Baum und fuhr anschließend frontal gegen einen weiteren Baum. Der Mann starb noch am Unfallort. Zwischenzeitlich war die Straße vorm Ortseingang voll gesperrt. (dpa)