AfD will stärkeren Einsatz gegen Cyberkriminalität

Dresden.

Die AfD im Landtag hat mehr Einsatz im Kampf gegen Cyberkriminalität angemahnt. "Wappnen wir uns für die neuen Straftaten des 21. Jahrhunderts", kündigte AfD-Innenpolitiker Sebastian Wippel am Donnerstag in Dresden eine Initiative seiner Fraktion an. In einem Antrag im Parlament wird die Regierung unter anderem dazu aufgefordert, eine Evaluierung über den künftigen Bedarf an Polizeibeamten mit Schwerpunkt Cyberkriminalität vorzunehmen und den Einstellungskorridor für angehende Spezialisten in diesem Bereich anzuheben. Nach Ansicht der AfD sollen ferner Module in der Aus- und Fortbildung für Polizeibeamte und Angestellte inhaltlich erweitert und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten in diesem Bereich intensiviert werden.