Auftakt für Slackfestival in Chemnitz

Chemnitz.

Beim Slackfestival in Chemnitz zeigen dieses Wochenende professionelle Sportler ihr Können in luftiger Höhe. Zur Eröffnung wurde am Donnerstag ein 200 Meter langer Highline-Parcours vom Kulturzentrum Weltecho zum Gebäude der Deutschen Bank im Zentrum der Stadt gespannt. Am Nachmittag sollten dort Interessierte Profis aus Deutschland und dem Ausland bei ihrem Sport in 17 Metern Höhe zusehen können. Ab Freitag wird das Festival an der Talsperre Euba fortgesetzt.