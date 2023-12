Ausländerbeauftragte für rascheren Arbeitsmarktzugang

Dresden.

Die Ausländer- und Integrationsbeauftragten der Länder setzen sich für einen leichteren Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete ein. Zudem solle die sprachliche und gesellschaftliche Integration von Menschen mit Bleibeperspektive besser gefördert werden. "Wir haben im Inland ein großes Potenzial an Menschen, die nach einer Phase des Ankommens, der Orientierung und des grundständigen Deutscherwerbs auf den Arbeitsmarkt vermittelt werden können", erklärte der sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth am Dienstag in Dresden. Zugleich gebe es aber Hürden, die eine rasche Arbeitsaufnahme erschwerten.