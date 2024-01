Bitterfeld-Wolfen verliert gegen Spitzenreiter Berlin

Friedersdorf.

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben den Siegeszug von den Berlin Recycling Volleys nicht stoppen können. Der Aufsteiger verlor am Freitag gegen den Tabellenführer der Bundesliga glatt in drei Sätzen mit 0:3 (22:25, 17:25, 19:25). Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Leon Dervisaj.