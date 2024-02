Brennender Lkw auf A17 bei Pirna: Verkehrseinschränkungen

Pirna.

Ein Lkw hat am Montagabend auf der A17 zwischen Bahretal und Pirna (beide Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) gebrannt. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach geriet am Montagabend der Auflieger mit Fahrzeugteilen in Brand. Daraufhin fuhr der 38-jährige Fahrer auf den Standstreifen und koppelte den vorderen Teil des Lkw ab. Der Auflieger brannte vollständig ab. Verletzt wurde dabei niemand.