Bürgerfest zum 25-jährigen Bestehen der Europastadt

Görlitz.

Mit einem Bürgerfest feiern die Nachbarstädte Görlitz und Zgorzelec an diesem Samstag (13. Mai) 25 Jahre gelebte Partnerschaft an der deutsch-polnischen Grenze. Anlass dafür ist die gemeinsame Proklamation der Europastadt am 5. Mai 1998. Wie die Stadtverwaltung in Görlitz mitteilte, sei damals der Grundstein für das Zusammenwachsen der seit 1945 geteilten Stadt gelegt worden. Das Jubiläumsfest an und auf der Altstadtbrücke gestalten den Angaben zufolge mehr als 70 Vereine, Institutionen und Künstlergruppen von deutscher und polnischer Seite mit.