Dresden-Blasewitz: Abgerissene Villa muss wieder aufgebaut werden

Eine 2014 im Dresdner Stadtteil Blasewitz abgerissene Villa muss an gleicher Stelle vom Eigentümer wieder aufgebaut werden. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Dresden entschieden. Wie die Stadt Dresden am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilte, hatte der Eigentümer das Gebäude an der Tolkwitzer Straße 57 widerrechtlich abreißen lassen. Das...