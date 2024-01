Dresden freut sich über Empfehlungen aus dem Ausland

Dresden.

Dresden verspürt als Touristenziel wachsendes Interesse im Ausland. Als Beleg nannte die Dresden Marketing GmbH (DMG) am Donnerstag eine Erwähnung der Stadt als einen von weltweit 52 empfohlenen "Places to Travel" der "New York Times" sowie eine Empfehlung des größten britischen Reiseverbandes, der Association of British Travel Agents (ABTA). "Die Empfehlung für Dresden im New York Times-Artikel kommt von einer Journalistin, mit der die DMG seit 2014 in Kontakt steht. Als bemerkenswert wird der fast abgeschlossene Wiederaufbau der historischen Altstadt nach der Zerstörung Dresdens 1945 hervorgehoben und das diesjährige Caspar-David-Friedrich-Festjahr, das auch Dresden gebührend feiert", hieß es.