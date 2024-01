Erzgebirge Aue gewinnt Testspiel gegen ZFC Meuselwitz

Aue. Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat das zweite Testspiel in der Rückrundenvorbereitung für sich entschieden. Gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz gewannen die Sachsen am Mittwoch mit 6:0 (4:0) auf dem heimischen Trainingsplatz. Die Torschützen waren Marcel Bär (4. und 44.), Marvin Stefaniak (7., Elfmeter), Joshua Schwirten (48.), Steffen Meuer (72.) und Mamin Sanyang (75.).

Das Testspiel wurde ohne Zuschauer und in vier Viertel à 30 Minuten ausgetragen. Schon nach sieben Minuten lagen die Gastgeber mit 2:0 in Führung und konnten bis zur Halbzeitpause nach 60 Minuten auf 4:0 erhöhen. In der zweiten Halbzeit wechselte Aue-Coach Pavel Dotchev die Mannschaft komplett aus, sodass elf neue Spieler auf dem Platz standen. Auch dann gelang Aue ein Doppelpack und Meuer sowie Probespieler Sanyang trafen zum 6:0 Endstand. (dpa)