Ferienstart in Sachsen: Kommt der Winter ins Erzgebirge und Vogtland zurück?

Derzeit sind die Temperaturen im Freistaat alles andere als winterlich. Am Wochenende starten in Sachsen die Winterferien. Was tun in den Wintersportgebieten, wenn Petrus keinen Neuschnee schickt?

Chemnitz/Vogtland/Erzgebirge. In Sachsen beginnen am Wochenende die Winterferien – doch mit frostigen Temperaturen und Neuschnee schaut’s mau aus. Von winterlichen Temperaturen sind wir derzeit im Freistaat meilenweit entfernt – und von großen Mengen Neuschnee auch. „Es ist auch kein Winterwetter in Sicht“, sagte Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag der „Freien Presse“.

In Sachsen stehe mildes und regnerisches Wetter bevor. Und statt Sonnenschein wird es graue Wolken geben. Es werde zwar etwas kühler in der kommenden Woche, aber Wintersportwetter sehe anders aus. „Nur rund um den Fichtelberg bewegen sich die Werte um den Gefrierpunkt, aber das ist ja wirklich ganz oben, in über 1200 Meter Höhe“, so Balders.

Winterferien beginnen mild und nass

Kalt genug für Schnee hoch droben? „Es können mal ganz oben ein paar Fleckchen dabei sein, wo es etwas schneit“, so der DWD-Experte, „aber dass jetzt ein kräftiges Schneefallgebiet auf uns zukommt, das ist nicht zu erwarten.“

Stichwort Niederschläge: Montag und Dienstag bleiben weitgehend niederschlagsfrei, es können aber auch ein paar Schauer dabei sein, blickt Balders voraus. Verbreiter Regen sei kommende Woche zwar nicht zu erwarten, aber immer wieder leichtere Regenfälle, vor allem in der Nacht auf Freitag. Ab dem nächsten Wochenende müsse dann wieder mit Nachfrost gerechnet werden, so Balders. In den Hochlagen sinken die Werte nachts auf -2 bis -1 Grad.

Die Temperaturen in der Region bewegen sich tagsüber deutlich im Plusbereich, auch im Erzgebirge klettert das Thermometer auf 1 bis 5 Grad, je nach Höhe. In niedrigeren Lagen sind auch zweistellige Werte möglich.

Kunstschnee sei dank: Im Vogtland ist Skifahren möglich

Und wie gehen die Wintersport-Gebiete im Vogtland und im Erzgebirge mit dem nass-milden Wetter in den Winterferien um?

Im Vogtland gibt es trotz der wenig winterlichen Witterung die Möglichkeit, typischen Wintersport zu betreiben, verrät Dirk Heinze vom Tourismusverband Vogtland unserer Redaktion.

Dank genügend Kunstschnee ist die Skiwelt Schöneck derzeit geöffnet und „lädt zu Abfahrten mit Ski und Schlitten ein“. In Oelsnitz und Greiz kämen Schlittschuhlauf-Fans auf ihre Kosten. Auch werde das Winterwandern immer beliebter, eine Touren-Übersicht gibt es auf der Website des Tourismusverbands.