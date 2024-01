Forschungszentrum zum Bauen soll in die Lausitz kommen

Berlin/Bautzen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Aufbau eines neuen Bauforschungszentrums mit Hauptsitz in Bautzen bekräftigt. In seiner Bereinigungssitzung habe sich der Bundestag erneut zur Realisierung dieses europaweit einzigartigen Projekts bekannt, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Torsten Herbst aus Sachsen, am Donnerstagabend mit.