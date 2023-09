Innenminister übergibt mobile Verkehrsschulen für Kinder

Hohenstein-Ernstthal/Dresden.

Für die Verkehrserziehung von Kindern hat Innenminister Armin Schuster (CDU) in Hohenstein-Ernstthal (Kreis Zwickau) zwei mobile Jugend- und eine Kindergartenverkehrsschule übergeben. Kinder könnten so ohne den Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt zu sein, die Verkehrsregeln praktisch, realitätsnah und spielerisch erlernen, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Mit den mobilen Verkehrsschulen werde die schulische Radfahrausbildung in den vierten Klassen unterstützt.