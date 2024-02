Leipzig bewirbt sich für Finalspiele der Conference League

Im Mai wird bei der UEFA über die Final-Orte der Europa Conference League entschieden. Leipzig ist als Kandidat für 2026 und 2027 dabei.

RB Leipzig bewirbt sich wie auch andere Fußball-Bundesligisten um die Ausrichtung der Endspiele der UEFA Europa Conference League in den Jahren 2026 und 2027. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat am Mittwoch fristgerecht die Bewerbungsunterlagen bei der UEFA in Nyon eingereicht.