Mann landet mit Fallschirm auf Solarfeld: schwer verletzt

Ein 53-Jähriger aus Sachsen ist bei einem missglückten Fallschirmsprung in Dessau-Roßlau schwer verletzt worden. Er sei am Samstagnachmittag in Not geraten, weil sich offenbar sein Hauptschirm nicht geöffnet habe, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Nur wenige hundert Meter vom Boden entfernt sei dann der Reserveschirm aufgegangen. Der Mann landete in der Nähe des Flugplatzes Dessau-Roßlau auf Paneelen eines Solarfeldes. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. (dpa)