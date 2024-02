Mehr Gäste auf der Festung Königstein

Die Festung Königstein gilt als begehbares Lexikon zur sächsischen Geschichte. Das lockt viele Besucher an. Auch 2024 sind viele Events geplant - und neue Einblicke.

Königstein. Die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz hat 2023 einen Zuwachs an Gästen registriert. Mit fast 430.000 Besuchern kamen acht Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte die Verwaltung am Montag mit. Als Besuchermagnet erwies sich unter anderem der historische Weihnachtsmarkt.

Die diesjährige Sonderausstellung widmet sich einer privaten Kunstsammlung. Zudem werden den Gästen weitere historische Bauten neu präsentiert. Dazu gehört das Geschossmagazin bei der Garnisonskirche - ein altes Pulvermagazin. Die sogenannte Saalkasematte, die zu DDR-Zeiten zu einem Bunker der Zivilverteidigung ausgebaut wurde, bekommt eine Licht-Ton-Installation. Zudem kann man künftig das frühere Kriegslazarett besichtigen.

Die Festung Königstein gilt als eine der schönsten Bergfestungen in Europa. Sie thront knapp 250 Meter hoch über dem Elbtal. Auf dem 9,5 Hektar großen Felsplateau befinden sich mehr als 50 Bauwerke aus fast 800 Jahren.

Die Festung diente nicht nur als Garnison, sondern auch als Gefängnis. Auf der mehr als 1000 Namen umfassenden Gefangenenliste stehen etwa der russische Revolutionär Michail Bakunin und der Sozialdemokrat August Bebel. Jedes Jahr strömen mehrere Hunderttausend Besucher aus aller Welt auf die Festung.

Als erster Höhepunkt der neuen Saison wurde das "Frühlingserwachen" angekündigt. Vom 9. März bis 28. April soll ein Farbenrausch aus blühenden Tulpen, Hyazinthen, Krokussen, Gänseblümchen und Vergissmeinnicht sowie Sträuchern und Gehölzen auf den Tafelberg locken.

Die Open-Air-Konzerte am Fuß der Festung geben in diesem Jahr The Boss Hoss, Michael Patrick Kelly und Saltatio Mortis. Auch bei der Nachhaltigkeit möchte die Festung punkten: So will man in den kommenden Monaten die Energiebilanz der Anlage ermitteln und auf dem Dach der Mannschaftsbaracke eine Solaranlage installieren.

Die Festung Königstein ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, ab 29. März bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt im Winterhalbjahr 13 Euro und im Sommerhalbjahr 15 Euro. Für Familien und weitere Zielgruppen gibt es Ermäßigungen. (dpa)