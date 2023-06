Motorradfahrer stürzt bei Hirschfeld: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf einer Straße bei Hirschfeld (Kreis Zwickau) in einer Kurve gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 73-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Er war am Donnerstagmittag aus bisher nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Notarzt wurde mit dem Hubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Der Schaden wurde mit 3500 Euro angegeben. (dpa)